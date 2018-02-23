"Это и наша война": американский эксперт рассказал, как можно остановить российскую агрессию

Эксперт отметил, что российское вторжение в Украину стало самым наглым актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны.

Совпадение последних событий – действия в Мюнхене и публикация американских обвинительных заключений – свидетельствуют о том, что украинская война - это и "наша война", потому что Москва до сих пор воюет против Запада, считает старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк.

Как передает Голос Америки, об этом он пишет в статье для издания аналитического центра Atlantic Council, комментируя твитт россиянина, который принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе о том, что на основе произнесенных речей можно сказать о восприятии в Европе российской агрессии в Украине лишь как незначительное беспокойство.

По его мнению, во-первых, все подобные сообщения, которые поступают из Москвы, хорошо иллюстрируют то, что российское правительство и некоторые российские эксперты считают российскую агрессию полностью оправданной, и Украина не имеет права на независимое существование. Другими словами, Украина и ее народ - это Россия и россияне. У них нет самостоятельной истории, культуры, религии или права на существование как суверенного государства в рамках международно признанных границ.

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Действительно, пишет Бланк, вряд ли удастся найти литературу о российской внешней политике или статьи апологетов Владимира Путина на Западе, в которых бы не приводились такие аргументы. Так долго, как Москва будет придерживаться такого мнения, война будет продолжаться, и вместе с тем и российская война против Запада, на которую указали выдвинутые на прошлой неделе в Вашингтоне официальные обвинения против россиян.

Именно поэтому, считает Стивен Бланк, поддержка Украины со стороны США и Европы является очень важной. Российское вторжение в Украину стало самым наглым актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны и глобальной истории, со времен вторжения иракского Саддама Гуссейна в Кувейт в 1990 году. Необходимо это признать. Западная поддержка Украины, которая включает предоставление оружия, должна продолжаться вместе с западным давлением на Украину для воплощения демократических реформ, без которых она в дальнейшем будет уязвимой перед давлением со стороны России. Все расположенные западнее России страны признают, что независимая и демократическая Украина обеспечена в границах от 1991 года никому не грозит. Как писал Шерман Гарнетт поколение тому назад, Украина является «краеугольным камнем арки» европейской безопасности.

Эти мысли, пишет эксперт, подводят ко второму выводу. Совпадение последних событий - действия в Мюнхене и выдвижение США официальных обвинений россиянам - демонстрирует, что «украинская война - это и наша война, потому что Москва до сих пор воюет против Запада». Автор напоминает, что в обвинениях спецпрокурора Мюллера описываются российские действия, которые начались в 2014 году и, как пишет Бланк, выросли по реакции Запада на российскую агрессию в Украине.

Эти факты полностью разбивают аргументы апологетов России на Западе, которые считают, что Москва мол имеет право на свою «сферу влияния», в которую Украина тоже входит, и, что она просто великодержава, которая защищает свое место в мировом порядке. Российская война против Запада демонстрирует, что Россия не заинтересована только в построении такой сферы, а в переформировании всего мирового порядка, созданного после «холодной войны», чтобы она имела свободу действовать на мировой арене, как только хочет.

Автор указывает на то, что обвинительные выводы Мюллера и показания директоров американских разведывательных служб свидетельствуют о том, что российская война против США и Европы продолжается так же, как и против Украины. Этот факт обязывает американское и европейские правительства не только разработать длительную, надежную и многостороннюю стратегию против России, но и помочь Украине в этом.

«Так как США, так и Европа должны подчеркивать, что Украина для них не является второстепенной, не является мелочью, и что они поддерживают украинское дело. Однако, одновременно они должны оказывать давление на нее реформироваться, предоставляя ей средства само-защиты, и настаивая на выполнении Россией Минских договоренностей и выводе своих сил из Донбасса и Крыма. Только при таких условиях, Москва, возможно, признает, что она не может в дальнейшем угрожать безопасности Запада, не рискуя создать еще большую катастрофу у себя дома. Только тогда, возможно, она действительно постарается исправить некоторый вред, который она причинила», - пишет Стивен Бланк в статье для издания Atlantic Council.