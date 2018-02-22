На оккупированный Донбасс прибыли 200 российских офицеров - штаб АТО

По информации разведки, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований РФ, которых разместили на полигоне «Восточный» вблизи Мануйловки.

На временно оккупированную территорию Донбасса в район населенного пункта Мануйловка прибыли около 200 российских офицеров. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеРоссия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"«Около двух сотен российских военных прибыли на оккупированный Донбасс. Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров», - говорится в сообщении.

По информации разведки, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований страны-агрессора, которых разместили на полигоне «Восточный» вблизи Мануйловки.

«Очевидно, после "акклиматизации" они заменят других военных преступников, которые на ротационной основе находятся на должностях в так называемых соединениях и воинских частях незаконных вооруженных формирований», - предполагают в штабе АТО.