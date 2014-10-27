Президент Европарламента поздравляет украинцев с проведенными выборами

„Я поздравляю народ Украины за мужество и демократическую решимость. Путешествие, которое началось с демократического сопротивления на Майдане и привело к регенерации учреждений с избранием нового президента и парламента, завершено”, - говорится в комментарии Шульца, переданном агентству УНИАН.

Президент Европарламента отметил, что „самый серьезный в украинской истории экзистенциальный кризис, как никогда ранее, мобилизовал украинцев, впервые сформировал реальную политическую нацию и сцементировал европейскую идентичность Украины”.

„Украинцы могут гордиться тем, чего они добились, свободой, которую они вернули через эти упорядоченные, справедливые и плюралистические выборы, как это отмечено наблюдательными миссиями. Теперь они могут смотреть в будущее с новой надеждой, ожидая, что их институты будут перед ними отчитываться”, - убежден Шульц.

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Он отметил, что в этом духе новая Верховная Рада и правительство должны решить первоочередные задачи – найти мирное разрешение конфликта на востоке, с помощью партнеров Украины запустить экономическое возрождение, проводить ключевые реформы, особенно в сфере верховенства права, судебной системы и искоренения хронической коррупции.

„Единственное, что вызывает сожаление, это то, что украинцам на удерживаемых боевиками территориях на востоке страны и в незаконно аннексированном Крыму не позволили голосовать”, - отметил президент ЕП.

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