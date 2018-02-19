Захваченный флот в Крыму не фигурирует в иске Украины против России в трибунале ООН – Зеркаль

В МИД отмечают, что вопрос захваченного при оккупации оружия выведен за рамки международного права.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что захваченный Россией украинский флот в Крыму после оккупации полуострова не фигурирует в иске Украины против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

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Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

В частности, дипломата спросили, фигурирует ли в поданном сегодня в Международный трибунал ООН меморандуме о нарушении Россией Конвенции по морскому праву вопрос захваченного украинского флота.

"Нет, там не фигурирует вопрос никакой военной техники, поскольку мы также делали свои оговорки, что эта конвенция не распространяется на военные вопросы. Кроме того, есть еще конвенция 1907 года, которая определяет право ведения сухопутной войны, и по ней государство-оккупант, в принципе, несет ответственность только за имущество, которое не связано с оружием", - подчеркнула Зеркаль.

Таким образом, дипломат пояснила, что в отношении оружия, "оно выведено за рамки международного права".

"Если говорить о том, что мы там потеряли еще действительно (корабли - УНИАН), мы можем рассчитывать на какую-то компенсацию, то это может рассматриваться потом только в рамках какой реституции, связанной с оккупацией, агрессией, с остальными действий (России) на территории Украины", - сказала Зеркаль.