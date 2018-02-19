Россия выразила протест Киеву из-за нападения на здание Россотрудничества

В заявлении ведомства отмечается, что свидетелями этих событий были наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В МИД РФ вызвали Временного поверенного в делах Украины в России Руслана Нимчинского в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве и выразили ему протест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД России.

«19 февраля в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 г. провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киев», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что «распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб».

«Все это сопровождалось нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и российского руководства», - заявили в МИД РФ.

Отмечается, что свидетелями этих событий были наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в соответствии со своим мандатом зафиксировали происходившее для доклада в ОБСЕ.

Читайте такжеВ Киеве активисты сорвали написание диктанта по русскому языку«Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к «борьбе с российским флагом» по всему миру», - заявили в МИД России.

Посольством России в Киеве направлены ноты протеста в МИД Украины, оперативно распространено заявление для печати.

"Оценку случившегося дали наши диппредставительства в ОБСЕ и США. Внимание было обращено на имеющие место в современной Украине крайне опасные тенденции, несущие угрозу международной стабильности и безопасности.

Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", - сказано в заявлении.