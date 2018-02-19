У Порошенко прокомментировали нападение националистов на здание "Россотрудничества" в Киеве

Елисеев надеется, что правоохранительные органы сделают соответствующие выводы и те, кто, спровоцировали эти акты, или были их непосредственными участниками, понесут наказание.

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев осудил нападение националистов на здание «Россотрудничества» во время акции «Смерть России» в Киеве 18 февраля.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

«Я как дипломат хотел бы отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - абсолютно неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории», - заявил он.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные забросали представительство "Россотрудничества" файерами и дымовыми шашкамиЕлисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа за рубежом.

«Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А происходящее - это не совсем мирно. Я надеюсь, что из этого будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали эти акты, или были их непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля участники акции «Смерть России», инициированной организацией «ОУН» Николая Коханивского, атаковали офисы нескольких учреждений в центре Киева. В этих действиях приняли участие около 100 человек.

Камнями и яйцами праворадикалы забросали здание организации «Россотрудничество» (это представительство российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству). Окна в результате нападения были разбиты, на стене один из участников оставил надпись «Смерть России».