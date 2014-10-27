Под Смелым на фугасе подорвалась боевая машина разминирования сил АТО

Потерь среди военнослужащих нет, сообщает пресс-центр АТО.

"Во время сопровождения автомобильной техники, которая доставила на 32 блокпост близ Смелого, продукты питания и питьевую воду, подорвалась на фугасе боевая машина разминирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время взрыва никто не пострадал.

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