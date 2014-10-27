Под Смелым на фугасе подорвалась боевая машина разминирования сил АТО
07:45, 27 октября 2014Политика
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Ночь в зоне АТО прошла спокойно, накануне вечером боевики несколько раз обстреляли украинские позиции вблизи Никишино.
Во время взрыва никто не пострадал / Google Maps
Потерь среди военнослужащих нет, сообщает пресс-центр АТО.
"Во время сопровождения автомобильной техники, которая доставила на 32 блокпост близ Смелого, продукты питания и питьевую воду, подорвалась на фугасе боевая машина разминирования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время взрыва никто не пострадал.
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