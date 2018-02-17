Чехия поддерживает сохранение санкционного режима против России - глава МИД

16:05, 17 февраля 2018
Политика
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Чехия поддерживает сохранение санкционного режима против РФ / фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом вице-премьер-министр, министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, которая состоялась в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Климкин и Стропницкий отметили активный политический диалог между двумя странами и обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества.

Чешский министр заверил в неизменности курса правительства Чехии на дальнейшую практическую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины.

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Теги: #агрессия РФ#санкции против России