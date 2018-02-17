Чехия поддерживает сохранение санкционного режима против России - глава МИД

Также глава МИД заверил, что Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины.

Чешская Республика декларирует свою неизменную позицию и поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение санкционного режима против Российской Федерации.

Читайте такжеСанкции против России и деоккупация Крыма: о чем говорил Порошенко с конгрессменами США в Мюнхене

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом вице-премьер-министр, министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, которая состоялась в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Климкин и Стропницкий отметили активный политический диалог между двумя странами и обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества.

Чешский министр заверил в неизменности курса правительства Чехии на дальнейшую практическую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины.