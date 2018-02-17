Столтенберг в Мюнхене поговорил с Лавровым – речь шла об Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Украине.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генсек Альянса сообщил сегодня в Мюнхене после встречи с Лавровым.
По словам Столтенберга, это была полезная встреча, которая является частью «регулярных контактов с ним и частью политического диалога между НАТО и РФ».
«Было полезно встретиться с Лавровым. Мы обсудили, главным образом, Украину, снижение рисков, прозрачность и будущее политического диалога между НАТО и Россией», - отметил он.
При этом генсек Альянса подчеркнул, что «политический диалог особенно важен, когда ситуация такая сложная, как сейчас».
«Я подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей», - сказал Столтенберг.
Он отметил, что ситуация в Украине является основной причиной ухудшения отношений между НАТО и Россией.