Столтенберг в Мюнхене поговорил с Лавровым – речь шла об Украине

14:05, 17 февраля 2018
Политика
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Столтенберг в Мюнхене поговорил с Лавровым / фото УНИАН

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генсек Альянса сообщил сегодня в Мюнхене после встречи с Лавровым.

По словам Столтенберга, это была полезная встреча, которая является частью «регулярных контактов с ним и частью политического диалога между НАТО и РФ».

«Было полезно встретиться с Лавровым. Мы обсудили, главным образом, Украину, снижение рисков, прозрачность и будущее политического диалога между НАТО и Россией», - отметил он.

фото УНИАН

При этом генсек Альянса подчеркнул, что «политический диалог особенно важен, когда ситуация такая сложная, как сейчас».

«Я подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что ситуация в Украине является основной причиной ухудшения отношений между НАТО и Россией.

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Теги: #НАТО и Россия#Столтенберг и Лавров