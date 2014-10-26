Порошенко обещает совместную ответственность президента, премьера, правительства и коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в штабе Блока Петра Порошенко, отвечая на вопросы журналистов.

”Блок Петра Порошенко будет основой парламентской коалиции ”, - сказал он.

”Если вы хотите сейчас услышать имена министров, спикера, других должностных лиц, - прошу не повторять этот вопрос ..., потому что это дело народных депутатов, которых избрал народ, и это их ответственность. Они должны продемонстрировать умение не договариваться, а брать общую ответственность на себя за судьбу государства, которое оказалось в очень сложном положении ... Мы разделяем ответственность: президент, будущий премьер, правительство и коалиция”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20.00 явка избирателей составила 51,87%.

По результатам Национального exit-poll, Блок Петра Порошенко набрал 23%, «Народный фронт» - 21,3%, «Самопомич», - 13,2%, «Оппозиционный блок» - 7,6%, Радикальная партия - 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.