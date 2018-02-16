Кубив отметил успехи Тернопольщины в привлечении инвестиций (видео)

Он также поблагодарил руководство области за прорыв в направлении развития экономики, а также тем, кто приобщается к развитию Тернопольщины и ее продвижению.

Первый вице-премьер-министр – Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил успехи Тернопольщины в привлечении инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом он сказал вчера во время столичного форума «Благословенне Тернопілля», где область презентовала свой экономический, образовательный, научный, исторический и культурный потенциалы.

«Доверие к Тернопольщине растет как в Украине, так и в мире. Именно поэтому, сегодня мы говорим о более 5 млрд грн прямых инвестиций, о более 600 млн грн, вложенных в капитальный ремонт и строительство дорог, о создании около 8 тыс. новых рабочих мест. Мы говорим про большие бюджеты, которые видим и в науке, и в инновациях, и в инвестициях. Вместе с тем, перед нами лежит большая ответственность – что сегодня мы должны сделать больше, чем вчера», – акцентировал Кубив.

Он также поблагодарил руководство области за прорыв в направлении развития экономики, а также тем, кто приобщается к развитию Тернопольщины и его продвижения.

«Я сегодня с удовольствием скажу, что для меня село Мшанец Зборовского района, сельская школа, мое детство, студенчество, – это то, что не забывается никогда. Поэтому я счастлив, что могу побыть здесь среди своих друзей, земляков, пообщаться с ними и искренне порадоваться их достижениями. Тернопольщина – это земля выдающихся людей, которые своим вкладом в различных отраслях развивают ее потенциал и прославляют в Украине и мире», – добавил Кубив.