В Винницкой области проверяют данные о группе неизвестных автомобилей под УИК на двух округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил координатор гражданской сети ОПОРА в Винницкой области Олег Левченко.

«Наши долгосрочные наблюдатели сейчас проверяют информацию о том, что в 18 округе есть целые группы на неопределенных автомобилях. Сейчас фиксируются наблюдателями эти автомобили, что они группируются по 5-6 автомобилей и собираются вокруг ОИК и отдельных участковых комиссий. Такая же ситуация и на 14 избирательном округе», - рассказал Левченко.

Также он рассказал, что в г.Баре на избирательном участке №050001 одному из членов комиссии угрожали по телефону. «Говорили, что якобы она (член комиссии - УНИАН) уже неоднократно замечена в фальсификациях и за деньги свое здоровье не поправите. Такой звонок был сделан одному члену комиссии, но именно эта женщина впервые принимает участие в комиссии в избирательном процессе», - сказал Левченко.

Он предполагает, что «скорее всего это массовое отработки - мы сообщили правоохранительные органы номер телефона, с которого звонили, и время, и место».

Читайте такжеВ Черкасской области остановили избирательную "карусель" (фото, видео)Левченко рассказал, что сегодня в области работает 107 наблюдателей на участковых избирательных комиссиях, а также на ОИК. «Мы будем наблюдать на ОИК до момента подписания протоколов об объявлении результатов голосования выборов - это впервые мы такое делаем. Несмотря на выборы 2012 года, мы решили в этот раз отслеживать ситуацию до последнего момента, вплоть до провозглашения результатов на окружных избирательных комиссиях», - добавил Левченко.

Справка УНИАН. ОИО №14 с центром в городе Жмеринка включает: город Жмеринка, Барский, Жмеринский, Литинский, Тывровский районы. ОИО №18 с центром в город Ильинцы включает: Ильинецкий, Липовецкий, Немировский, Оратовский, Погребищенский районы.