В ЕС надеются на проевропейское большинство в новой Раде

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал журналистам.

”ЕС четко признает суверенное право Украины, кого избирать и с кем дальше строить Европу в Украине. Но, конечно, очень большие надежды возлагаются со стороны ЕС на то, что в украинском парламенте будет создано проевропейское мощное большинство для того, чтобы значительно облегчить процесс принятия необходимого законодательства. Большая роль в процессе приближения Украины к ЕС и в процессе имплементации Соглашения об ассоциации принадлежит именно Верховной Раде”, - заявил дипломат.

Читайте такжеЦИК констатировала низкую явку избирателей по всей УкраинеЕлисеев назвал символичным тот факт, что выборы в Верховную Раду ”совпадают с началом процесса временного применения Соглашения об ассоциации”. ”Мы начнем имплементацию этого стратегического документа с 1 ноября”, - напомнил он.

По словам Елисеев, со стороны европейских партнеров Украины ”намного меньше жалоб на процесс подготовки к выборам”.

Учитывая, что выборы досрочные, когда продолжается оккупация востока Украины российскими войсками, процесс подготовки был оценен депутатами Европейского парламента и европейскими экспертами как очень позитивный, сказал дипломат. «Надеюсь, что эти выборы начнут процесс укрепления демократических процессов в нашем государстве», - подчеркнул Елисеев.