ЛНР грозит расстрелами жителям Донбасса, которые хотят проголосовать на выборах
Боевики ЛНР распространяют антиагитки среди местного населения с угрозами об ответственности за участие во внеочередных парламентских выборах 26 октября.
Фотографию соответствующего письма разместил в своем Фейсбуке луганский активист.
Так, согласно тексту документа за подписью председателя "Верховного совета ЛНР" Карякина, жителей, которые примут участие в выборах, "будут судить по законам военного времени", а членов участковых и окружных избирательных комиссий - расстреляют.
"Мы призываем вас... игнорировать выборы киевской хунты", - заявляют боевики.
Как напоминает "Украинская Правда", ранее в облуправлении МВД сообщили, что на Луганщине обнаружили листовки с угрозами в адрес пенсионеров лишить их пенсионного обеспечения в случае голосования на внеочередных парламентских выборах.
Боевики ЛНР заявляют, что проведут свои "выборы", которые запланированы на 9 ноября.