ЛНР грозит расстрелами жителям Донбасса, которые хотят проголосовать на выборах

Фотографию соответствующего письма разместил в своем Фейсбуке луганский активист.

Так, согласно тексту документа за подписью председателя "Верховного совета ЛНР" Карякина, жителей, которые примут участие в выборах, "будут судить по законам военного времени", а членов участковых и окружных избирательных комиссий - расстреляют.

"Мы призываем вас... игнорировать выборы киевской хунты", - заявляют боевики.

Как напоминает "Украинская Правда", ранее в облуправлении МВД сообщили, что на Луганщине обнаружили листовки с угрозами в адрес пенсионеров лишить их пенсионного обеспечения в случае голосования на внеочередных парламентских выборах.

Боевики ЛНР заявляют, что проведут свои "выборы", которые запланированы на 9 ноября.