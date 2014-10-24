Новый парламент с новым правительством и президентом будут вести единую проукраинскую политику - премьер

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В течение последнего полугодия правительство и президент вели единую проукраинскую и проевропейскую политику. Новое правительство и новый парламент вместе с институтом президента должны будут вести единую проукраинскую, проевропейскую политику», - сказал Яценюк.

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При этом он отметил, что единую политику президент и правительство уже ведут, несмотря на то, что представляют разные политические силы. «Мы с президентом из разных политических сил, но уже почти полгода мы вместе. Это естественно и нормально, когда между президентом и премьером есть дискуссия. Только дискуссия не должна перерастать в ссоры, тем более публичные», - заметил глава правительства.