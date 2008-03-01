Ахметов заболел для Северодонецка, но не для ”Шахтера”

Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ в субботу находился в Донецке на стадионе, где состоялся футбольный матч "Шахтер"-"Закарпатье".

Как передает “Обком”, телеканал "Украина" во время трансляции матча показал Р.АХМЕТОВА, который сидел на трибуне.

"Р.АХМЕТОВ с удовольствием наблюдал за действиями своих футболистов", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в пятницу лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что президент "Шахтера" не сможет принять участие в съезде в Северодонецке, потому что заболел на грипп.

Пресс-секретарь Р.АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО заявила, что он примет участие в съезде депутатов всех уровней в Северодонецке 1 марта, если успеет выздороветь от гриппа.

"Ринат Леонидович собирался принять участие в съезде. Но несколько дней назад он заболел на грипп, и теперь все будет зависеть от того, как Ринат Леонидович будет себя чувствовать", - сказала Е.ДОВЖЕНКО.