Германия отменяет для украинцев плату за долгосрочные визы с 1 ноября

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, в контексте мероприятий по либерализации визового режима для граждан Украины с иностранными государствами МИД Украины проведена работа, по результатам которой Федеративная Республика Германия отменила с 1 ноября 2014 года оплату за оформление национальных долгосрочных виз с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и т.д.

Как уточнили в МИД, данное решение было принято немецкой стороной исключительно для граждан нашего государства с учетом распоряжения Кабинета министров Украины от 22 октября № 1016-р «Об оформлении долгосрочных виз для въезда в Украину гражданам Федеративной Республики Германия».

Таким образом, Германия стала шестым государством-членом ЕС после Латвии, Литвы, Эстонии (решение также принято в одностороннем порядке), Словакии и Польши, которые поддержали инициативу Киева об отмене визовых сборов за оформление национальных (сроком действия более трех месяцев) виз.

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«Практическая реализация договоренности с ФРГ об отмене платы за оформление долгосрочных виз предоставит украинской стороне дополнительные аргументы в переговорном процессе с другими странами Евросоюза по дальнейшей либерализации режима поездок украинских граждан в ЕС, а также имеет важное значение в контексте безвизового диалога с ЕС и ускорит интеграцию нашей государства в единое европейское пространство», - отмечается в сообщении.

Ранее МИД Украины объяснил, почему Польша требует дополнительные документы для выдачи Шенгенских виз.