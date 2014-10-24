МВД расследует уже более 80 дел за подкуп избирателей
Кроме того, непосредственно за подкуп избирателей по ст. 160 УКУ по результатам проведенного предварительного расследования 5 уголовных производств были закрыты.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявляет, что МВД расследует 85 уголовных производств по фактам подкупа избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
В частности, по словам Шкиряка, производства открыты за препятствование осуществлению избирателями своих прав в соответствии с частью 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины, ст. 159 (нарушение порядка финансирования) и ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума).
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При этом он уточнил, что факты препятствования осуществлению избирательного права (в соответствии с частью 1 ст. 157 УК) были зафиксированы в Харьковской области - 10 таких случаев, в Одесской область - 7, в Запорожской - 2, Житомирской - 4, Черновицкой - 1, Черниговской - 19, Херсонской - 1, Днепропетровской - 2, Кировоградской - 7, Сумской - 2, Луганской - 2, Закарпатской - 1, Киевской - 1, городе Киеве - 7 и Донецкой - 2.
Также факты препятствования осуществлению избирательного права, совершенные по предварительному сговору группой лиц (в соответствии с частью 3 ст. 157 УК), зафиксированы в Запорожской области - 9 случаев, Черниговской - 1, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской по 1 случаю.
Кроме того, непосредственно за подкуп избирателей по ст. 160 УКУ по результатам проведенного предварительного расследования 5 уголовных производств закрыто, а именно: 4 в Кировоградской области и 1 в Одесской. Он пояснил, что по этим случаям факты подкупа не были доказаны.