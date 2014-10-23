Порошенко обвинил силовиков в пособничестве контрабанде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совещании с представителями силовых структур в Одессе.

«Я заявляю: действует организованная преступная группа», - отметил президент.

Он потребовал, чтобы в связи с этим Служба безопасности Украины и управление «К» предприняло соответствующие меры.

Об этом Порошенко сказал после того, как 1-й заместитель председателя СБУ — начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Юрий Артюхов заявил, что управлению СБУ в Одесской области не хватает человеческих ресурсов для решения проблемы контрабанды из Приднестровья.

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В частности, Артюхов заявил, что грузопоток со стороны Украины на территорию Приднестровья «продолжает идти, а выхода фактически не имеет».

Порошенко заявил, что 200 км границы с приднестровским участком оснащены системой управления границей, есть «полная возможность закрыть «зеленку».

«Единственное, когда они пересекают границу, это когда пограничники открывают за взятку границу… Без таможенного контроля, в сговоре с таможенниками. И видеокамеры это четко фиксируют, только некому эти кадры смотреть. Это время закончилось. Эти все схемы – секрет Полишинеля. И не думаете, что у президента до этого не дошли руки», - сказал Порошенко.

Он также отметил, что, когда на границе с Приднестровьем в какой-то степени перекрывают контрабанду сигарет, она заходит через порт «Октябрьский».

«Названия кораблей у президента есть, а у вас нет», - сказал Порошенко.