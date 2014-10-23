В Кабмине планируют усовершенствовать порядок приобретения статуса участника АТО

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Сейчас мы разрабатываем соответствующие предложения Кабмина об усовершенствовании порядка определения и приобретения статуса участника боевых действий для лиц, которые находились в зоне АТО. Я думаю, что он будет рассмотрен и принят на ближайшем заседании правительства на следующей неделе», - отметил Петренко.

Министр напомнил, что Государственная служба по вопросам ветеранов-участников АТО является тем органом, который выдает удостоверения. По его словам, Кабмин будет инициировать, «чтобы при этой службе был создан общественный совет и чтобы вопрос предоставления статуса проходил максимально публично в пределах той информации, которая может быть рассмотрена на публичных заседаниях».

По словам Петренко, «этой службе и общественному совету предстоит особое внимание обратить на тех лиц, которые поехали в зону АТО после 16 сентября, когда вступил в силу закон, и на их должности, если это чиновники».

Как сказал министр юстиции, «если мы сейчас сделаем очень бюрократизированные положения о получении статуса, а они будут на всех распространяться, мы не можем выделить какую-то категорию для всех наших бойцов, которые находятся в зоне АТО, мы тогда создадим проблемы для большой массы людей, которые действительно заслужили своими действиями этот статус».

«Даже если кто-то будет пытаться из той маленькой категории лиц, которые попадают под люстрацию, каким-то образом получить статус участника АТО, это будет меньшее зло, чем мы ограничим наших бойцов, солдат, добровольцев в получении этого статуса», - убежден Петренко.