По словам Станислава Щедрина, уже со среды осадки покинут территорию нашей страны, а температура днем будет выше нуля.

Сегодня циклон начнет покидать Украину. Из-за этого в ближайшие дни ожидается относительно теплая погода, днем будет плюсовая температура. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, в большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, осадков станет меньше, а со среды их и вовсе не станет. Также, по его словам, и температура будет преимущественно комфортной.

"По всей стране столбики термометров будут колебаться в пределах -2...+4 по ночам и до +4...+8 в дневной период. Поэтому, как минимум на неделю, зимой и не будет пахнуть", - прогнозирует Щедрин.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидаются колебания давления, осадки в виде дождя и мокрого снега. В конце недели в придет потепление.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 ноября, в Украине, кроме восточной части, ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом. Уже в этот день ожидается небольшое потепление. По данным Укргидрометцентра, температура повысится на 2-5 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: