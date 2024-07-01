Высотный антициклон принесет аномальную жару в центральные, южные и восточные области Украины.

На этой неделе в центральных, южных и восточных областях ожидается аномально жаркая и сухая погода. Более комфортные погодные условия ждут жителей западных и северных областей нашей страны. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Вследствие поступления жаркой воздушной массы африканского происхождения на фоне высотного антициклона, в большинстве областей нашей страны прогнозируется период аномальной жары с дневными показателями в южных и восточных регионах местами до +39 °С", - пояснил специалист.

В то же время, по его данным, в западной части и местами в северных областях атмосферные фронты приведут к кратковременным дождям с грозами и некоторому снижению температуры.

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Погода 1 июля

В начале недели осадков в большинстве областей не предвидится, лишь днем и вечером на западе страны пройдут грозовые дожди, местами в сопровождении шквалов 17-22 м/с и града. Температура воздуха при этом будет +30...+35 °С, а на юге до +37 °С.

Погода 2 июля

Во вторник неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами сохранится на западе, а вечером также грозы ожидаются в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории страны жарко и сухо. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем в западной части похолодает до +20...+25 °С, на севере +29...+34 °С, а в центре, на юге и востоке страны разогреет до +33...+38 °С.

Погода 3 июля

В среду, по прогнозу Кибальчича, дождливая и прохладная погода ожидается в западных, а также Киевской и Черниговской областях. На остальной территории страны без осадков и сохранится сильная жара. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью будет +15...+20 °С, днем в западных и северных областях +20...+25 °С, а на остальной части страны раскалит до +33...+39 °С.

Погода в июле 2024 - прогноз на месяц

Укргидрометцентр прогнозирует, что июль этого года будет теплее нормы на 1,5-2 градуса. В то же время осадков по всей стране выпадет столько же, сколько и обычно.

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