Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Фокстон.

В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 26 мая, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 27 км на запад от населенного пункта Фокстон в регионе Манавату-Уангануи на Северном острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 54,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.