Землетрясение произошло на глубине 129 километров.

Сегодня, 24 марта, на территории Румынии, граничащей с Украиной, в частности с Одесской областью, произошло землетрясение. Об этом сообщил Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

Говорится, что в понедельник в 10:14:35 (по румынскому времени) в сейсмической зоне Вранча, на глубине 129 километров произошло землетрясение магнитудой 3,9. Интенсивность явления - II.

Землетрясение произошло в 37 километрах к западу от населенного пункта Фокшаны, 62 километрах к северу от Бузеу, 73 - к востоку от Сфанту-Георге, 85 - к востоку от Брашова, 95 - к юго-западу от Барлада, 97 километрах - к югу от Бакеу и 99 километрах к северо-востоку от Плоешти.

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В Иране произошло землетрясение вблизи главного ядерного объекта - подробности

Как писал УНИАН, в центральном Иране вблизи города Исфаган произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Толчки затронули территории, от которых всего около 27 километров до ядерного объекта в Натанзе - главное место обогащения урана в стране. По данным Newsweek, аналитики предупреждают, что даже природные катаклизмы вблизи чувствительных объектов могут усилить геополитическое беспокойство - землетрясение произошло, когда США и Израиль готовятся к дискуссиям на высоком уровне в Вашингтоне по ядерной программе Ирана.

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