Есть жертвы: мощное землетрясение в Мексике попало на видео

Землетрясение ощущалось на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико.

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На юге Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4.

Об этом сообщает Euronews.

В результате удара стихии обесточен город Оахака-де-Хуарес, административный центр штата Оахака.

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Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала около 150 повторных толчков. Землетрясение ощущалось на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико. Очаг залегал на глубине 5 километров, эпицентр находился на расстоянии 23 километров от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье Оахаки.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, землетрясение не вызвало заметного ущерба. Местные власти сообщили по меньшей мере об одном погибшем.

Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала около 150 повторных толчков.

Как сообщал УНИАН, тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья Мексики и вышел на сушу в штате Кампече.