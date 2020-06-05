Тропический шторм "Кристобаль" достиг берегов Мексики
Скорость ветра оценивается в 95 км/ч.
Тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья Мексики и вышел на сушу в штате Кампече.
Число жертв циклона "Ампан" в Индии и Бангладеш превысило 100 человек
Он находится в 20 км к западу от города Сьюдад-дель-Кармен и пока движется в южном направлении со скоростью 6 км/ч, но в скором времени развернется на север, передает Stomrnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Скорость ветра оценивается в 95 км/ч. Проливные дожди пройдут в мексиканских штатах Кампече, Чьяпас, Кинтана-Роо, Табаско, Юкатан, Веракрус и Оахака, в уже пострадавших от наводнений Гватемале и Сальвадоре, а также в Белизе и Гондурасе.
#Cristobal tocó tierra en mi isla de #CiudadDelCarmen ???— 〽️... (@_mar_fer) June 3, 2020
Que el cielo proteja a todos mis paisanos carmelitas, calles inundadas, colonias sin luz, albergues habilitados.
El agua rebasa los niveles, entra agua de mar por todos lados. #FuerzaCarmelos ??✨
Malecón pic.twitter.com/oFcjfCUNd2
Напомним, тропический циклон "Нисарга" вышел на сушу в индийском штате Махараштра - к югу от города Алибаг.
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