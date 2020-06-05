Тропический шторм "Кристобаль" достиг берегов Мексики

11:00, 5 июня 2020
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Скорость ветра оценивается в 95 км/ч.

Тропический шторм "Кристобаль" достиг берегов Мексики / twitter.com/PorEstoOnline
Тропический шторм "Кристобаль" достиг берегов Мексики / twitter.com/PorEstoOnline

Тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья Мексики и вышел на сушу в штате Кампече.

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Он находится в 20 км к западу от города Сьюдад-дель-Кармен и пока движется в южном направлении со скоростью 6 км/ч, но в скором времени развернется на север, передает Stomrnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра оценивается в 95 км/ч. Проливные дожди пройдут в мексиканских штатах Кампече, Чьяпас, Кинтана-Роо, Табаско, Юкатан, Веракрус и Оахака, в уже пострадавших от наводнений Гватемале и Сальвадоре, а также в Белизе и Гондурасе.

Напомним, тропический циклон "Нисарга" вышел на сушу в индийском штате Махараштра - к югу от города Алибаг.

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Теги: #погода#циклон#Мексика
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