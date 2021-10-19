В среду, 20 октября, в Киеве заметно потеплеет. Ночью столбики термометров покажут +9°,а днем максимально поднимутся до отметки в +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Однако испортить погоду может сильный южный и юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 6 м/с.
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Атмосферное давление в течение дня снизится с 754 до 748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 20 октября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +14°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, возможен небольшой дождь.
В Тернополе 20 октября ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.
В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+16°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
В Виннице завтра будет +6°...+17°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +14°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°.
В Одессе 20 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.
В Херсоне в среду ночью +10°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит +5°...+8°, небольшая облачность, возможен ливень.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет немного облачно, +3°...+12°.
В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.
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