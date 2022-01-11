В среду, 12 января, в Киеве ударит сильный мороз. Максимально столбики термометров поднимутся лишь до -10°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ближайшей ночью температура в Киеве будет на уровне -10°...-12°, в течение дня ожидается до -10°, а ближе к вечеру столбики термометров опустятся до -13°.
Весь день в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.
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Добавит ощущение холода северный и северо-западный ветер, скорость которого будет варьироваться от 2,5 до 3,5 м/с.
Атмосферное давление стабильное, 757-758 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 12 января
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -6°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.
В Тернополе 12 января ночью будет -13°, днем -7°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -9°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -5°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -10°...-2°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.
В Виннице завтра будет -13°...-10°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью -13°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем -10°.
В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -8°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -13°...-10°.
В Одессе 12 января - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -4°.
В Херсоне в среду ночью -11°, днем -4°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.
В Запорожье температура ночью -12°, днем -6°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -16°...-11°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -16°, днем -9°.
В Днепре температура ночью будет -14°, днем -8°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, -13°...-7°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -8°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -7°.