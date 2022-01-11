Днем максимально потеплеет лишь до -10°.

В среду, 12 января, в Киеве ударит сильный мороз. Максимально столбики термометров поднимутся лишь до -10°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ближайшей ночью температура в Киеве будет на уровне -10°...-12°, в течение дня ожидается до -10°, а ближе к вечеру столбики термометров опустятся до -13°.

Весь день в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.

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Добавит ощущение холода северный и северо-западный ветер, скорость которого будет варьироваться от 2,5 до 3,5 м/с.

Атмосферное давление стабильное, 757-758 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.

В Тернополе 12 января ночью будет -13°, днем -7°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -9°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -5°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -10°...-2°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.

В Виннице завтра будет -13°...-10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью -13°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем -10°.

В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -8°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -13°...-10°.

В Одессе 12 января - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -4°.

В Херсоне в среду ночью -11°, днем -4°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем -6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -16°...-11°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -16°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -14°, днем -8°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, -13°...-7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -8°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -7°.

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