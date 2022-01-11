12 января в Украине будет очень холодно / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В среду, 12 января, в Украине ударять сильные морозы. Температура резко упадет по всей стране, "минусы" будут держаться и днем, и ночью. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке страны, где ночью столбики термометров упадут до -13°...-16°, а днем максимально поднимутся лишь до -9°...-11°. Снег ожидается лишь в Киевской области.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -15°, днем -10°, возможен снег.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -6°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.
  • В Тернополе 12 января ночью будет -13°, днем -7°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -9°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -5°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут -10°...-2°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.
  • В Виннице завтра будет -13°...-10°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду будет ночью -13°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем -10°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -8°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -13°...-10°.
  • В Одессе 12 января - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -4°.
  • В Херсоне в среду ночью -11°, днем -4°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.
  • В Запорожье температура ночью -12°, днем -6°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -16°...-11°, небольшая облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -16°, днем -9°.
  • В Днепре температура ночью будет -14°, днем -8°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, -13°...-7°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -8°.
  • В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -7°.
Погода в Украине 12 января / фото УНИАН

Народные приметы на 12 января

12 января - мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи - холода над землей повисли.

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