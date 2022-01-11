В большинстве областей ожидается небольшая облачность, а снег ожидается лишь в Киевской области.

В среду, 12 января, в Украине ударять сильные морозы. Температура резко упадет по всей стране, "минусы" будут держаться и днем, и ночью. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке страны, где ночью столбики термометров упадут до -13°...-16°, а днем максимально поднимутся лишь до -9°...-11°. Снег ожидается лишь в Киевской области.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -15°, днем -10°, возможен снег.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.

В Тернополе 12 января ночью будет -13°, днем -7°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -9°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -5°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -10°...-2°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.

В Виннице завтра будет -13°...-10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью -13°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем -10°.

В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -8°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -13°...-10°.

В Одессе 12 января - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -4°.

В Херсоне в среду ночью -11°, днем -4°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем -6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -16°...-11°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -16°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -14°, днем -8°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, -13°...-7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -8°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -7°.

Народные приметы на 12 января

12 января - мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи - холода над землей повисли.

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