Последний рабочий день недели в Киеве будет пасмурным, но в меру теплым. Воздух прогреется до +21°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +12°. В течение дня будет сухая и облачная погода.
Северный ветер ослабнет, его скорость составит 3,8 - 4,9 м/с. Атмосферное давление ниже нормы - 751 мм ртутного столба.
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Погода в Украине 4 июня
Во Львове в пятницу - переменная облачность. Ночью +9°, днем +20°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.
В Тернополе 4 июня ночью будет +11°, днем +20°, переменная облачность.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +11°, днем +20°.
В Виннице завтра будет пасмурно, +12°...+19°, без осадков.
В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.
В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.
В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+19°, облачно с прояснениями.
В Одессе 4 июня - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +20°, без осадков.
В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +18°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +17°.
В Запорожье - пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°.
В Сумах завтра температура воздуха +12°...+20°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°.
В Днепре будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +19°.
В Симферополе в пятницу будет небольшой дождь, +10°...+15°, пасмурно.
В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +15°.
В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +11°, днем +15°.
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