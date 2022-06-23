В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 24 июня, в киеве резко потеплеет. Температура поднимется на 5 градусов, по сравнению с четвергом.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью в столице будет +17°, а днем столбики термометров максимально покажут +26°. В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков.

Однако ощущение прохлады добавит сильный ветер со скоростью 3 - 4,5 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 24 июня ночью будет +14°, днем +25°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +15°...+19°, дождь.

В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°, сильный дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +19°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, ливен.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +10°...+20°, гроза.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

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