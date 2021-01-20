Завтра в Киеве после долгих заморозков потеплеет до +3°

17:00, 20 января 2021
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Ночью все еще будет немного ниже 0°.

Завтра в Киеве существенно потеплеет / фото УНИАН, Владимир Гонтар
Завтра в Киеве существенно потеплеет / фото УНИАН, Владимир Гонтар

В четверг, 21 января, в Киеве после долгих заморозков впервые будет плюсовая температура.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Если ночью столбики термометров все еще будут опускаться до -2°, то днем воздух уже прогреется до +3°.

Также киевлян порадует зимнее солнце - ожидается ясная и безоблачная погода.

Ветер немного усилится, его скорость составит 4,3-4,6 м/с. Атмосферное давление пониженное - 747 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская

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