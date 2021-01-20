Завтра в Киеве после долгих заморозков потеплеет до +3°
Ночью все еще будет немного ниже 0°.
В четверг, 21 января, в Киеве после долгих заморозков впервые будет плюсовая температура.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
До +8°: завтра в Украину ворвется потепление (карта)
Если ночью столбики термометров все еще будут опускаться до -2°, то днем воздух уже прогреется до +3°.
Также киевлян порадует зимнее солнце - ожидается ясная и безоблачная погода.
Ветер немного усилится, его скорость составит 4,3-4,6 м/с. Атмосферное давление пониженное - 747 мм ртутного столба.
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-1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:-5° / +6°
Влажность:56 %
Давление:755 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:07:25
Закат17:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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