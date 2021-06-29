Завтра в Киеве будет жарко и душно / фото REUTERS
В последний день июня в Киеве будет жаркая погода, почти безоблачно.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +18 градусов, а днем +29 градусов.
Ветер в течение дня будет неоднократно менять свое направление, однако скорость его будет слабой: 0,5 - 1,9 м/с.
Атмосферное давление пониженное: 744-746 мм ртутного столба.
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