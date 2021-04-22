Осадки обойдут столицу стороной.

В пятницу, 23 апреля в столице ожидается облачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +2°.

Практически весь день будет пасмурно.

Ожидается ветер со скоростью до 4 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Народные приметы 23 апреля

23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

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Автор: Елена Пилипчак