В Киеве ожидается пасмурная погода / Фото УНИАН, Сергей Чузавков
В пятницу, 23 апреля в столице ожидается облачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +2°.
Практически весь день будет пасмурно.
Ожидается ветер со скоростью до 4 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Народные приметы 23 апреля
23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.
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