6 октября в Киеве ожидается прохладная погода. Свежести добавит и сильный юго-восточный ветер, скорость которого составит 3,4 - 5,8 м/с.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня в столице ожидается практически безоблачная погода.

Ночью столбики термометров покажут лишь +1°, а днем воздух прогреется до +14°.

Атмосферное давление - в норме, 760 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.

В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +4°, днем +16°.

В Тернополе 6 октября ночью будет +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +3°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +1°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +15°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +2°...+13°.

В Одессе 6 октября - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +16°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет немного облачно, ночью +4°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+12°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет немного облачно, +5°...+11°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.

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Автор: Екатерина Лиманская