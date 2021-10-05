6 октября в Киеве ожидается прохладная погода. Свежести добавит и сильный юго-восточный ветер, скорость которого составит 3,4 - 5,8 м/с.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается практически безоблачная погода.
Ночью столбики термометров покажут лишь +1°, а днем воздух прогреется до +14°.
Атмосферное давление - в норме, 760 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 6 октября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +4°, днем +16°.
В Тернополе 6 октября ночью будет +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +3°, днем +15°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+21°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
В Виннице завтра будет +1°...+14°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +2°, днем +15°, небольшая облачность.
В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +14°.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +15°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +2°...+13°.
В Одессе 6 октября - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.
В Херсоне в среду ночью +5°, днем +16°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет немного облачно, ночью +4°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+12°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет немного облачно, +5°...+11°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.
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