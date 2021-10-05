Температура по всей стране снизится на два-три градуса, особенно холодными станут ночи.

В среду, 6 октября, в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Днем в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +17°...+21°. Однако ночи станут заметно холоднее, местами даже будет 0°...+2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +1°, днем +14°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.

В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +4°, днем +16°.

В Тернополе 6 октября ночью будет +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +3°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +1°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +15°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +2°...+13°.

В Одессе 6 октября - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +16°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет немного облачно, ночью +4°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+12°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет немного облачно, +5°...+11°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.

Народные приметы на 6 октября

6 октября - Иннокентия. По наблюдениям, именно с этого дня начинается настоящая холодная осень. Если выпадет первый снег, то скоро зима. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы.

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Автор: Екатерина Лиманская