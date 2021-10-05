6 октября в Украине чуть снизится температура / фото getbg.net
В среду, 6 октября, в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Днем в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +17°...+21°. Однако ночи станут заметно холоднее, местами даже будет 0°...+2°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +1°, днем +14°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
- В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +4°, днем +16°.
- В Тернополе 6 октября ночью будет +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +3°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+21°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +1°...+14°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +2°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +14°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +15°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +2°...+13°.
- В Одессе 6 октября - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Херсоне в среду ночью +5°, днем +16°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет немного облачно, ночью +4°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+12°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет немного облачно, +5°...+11°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.
Погода в Украине 6 октября / фото УНИАН
Народные приметы на 6 октября
6 октября - Иннокентия. По наблюдениям, именно с этого дня начинается настоящая холодная осень. Если выпадет первый снег, то скоро зима. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы.
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