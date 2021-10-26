В среду, 27 октября, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +5°, а днем потеплеет до +11°. Осадки не ожидаются.

Весь день в столице будет дуть ветер юго-западного и западного направлений. Его скорость составит 2,7 - 4,4 м/с.

Атмосферное давление - слегка пониженное, 753 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 27 октября

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +13°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Тернополе 27 октября ночью будет +1°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +2°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+11°.

В Одессе 27 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.

В Херсоне в среду ночью +4°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+10°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+11°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +10°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.

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Автор: Екатерина Лиманская