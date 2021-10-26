В среду, 27 октября, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +5°, а днем потеплеет до +11°. Осадки не ожидаются.
Весь день в столице будет дуть ветер юго-западного и западного направлений. Его скорость составит 2,7 - 4,4 м/с.
Атмосферное давление - слегка пониженное, 753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 27 октября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +13°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Тернополе 27 октября ночью будет +1°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +2°...+13°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+11°.
В Одессе 27 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.
В Херсоне в среду ночью +4°, днем +12°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +4°...+10°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+11°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +10°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.
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