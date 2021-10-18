Во вторник, 19 октября, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до +1°, а днем потеплеет лишь до +11°. Осадки не ожидаются.

Добавит свежести и прохлады северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью до 5 м/с.

Атмосферное давление - слегка пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 19 октября

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Тернополе 19 октября ночью будет +3°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+16°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -1°...+10°.

В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах температура воздуха составит -2°...+9°, немного облачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +11°, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, 0°...+10°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +11°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +11°.

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Автор: Екатерина Лиманская