В пятницу, 12 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров опустятся до 0°, а днем потеплеет лишь до +8°. При этом весь день будет сплошная облачность.

Добавит прохлады и западный ветер, скорость которого составит 3 - 4,1 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 750-742 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 12 ноября

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +7°.

В Тернополе 12 ноября ночью будет -2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.

В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°.

В Одессе 12 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.

В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +1°...+10°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.

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Автор: Екатерина Лиманская