В пятницу, 12 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров опустятся до 0°, а днем потеплеет лишь до +8°. При этом весь день будет сплошная облачность.
Добавит прохлады и западный ветер, скорость которого составит 3 - 4,1 м/с.
Атмосферное давление пониженное, 750-742 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 12 ноября
Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +7°.
В Тернополе 12 ноября ночью будет -2°, днем +9°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +10°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°.
В Одессе 12 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.
В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +1°...+10°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
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