Столбики термометров поднимутся до +27º.

Завтра погода порадует киевлян практически безоблачным небом и температурой до +27º.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

16 июня в столице ожидается малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха составит +17º...+27º.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3,6 - 5,5 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 746 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская