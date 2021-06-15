16 июня в Киеве будет тепло и без осадков / фото УНИАН
Завтра погода порадует киевлян практически безоблачным небом и температурой до +27º.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
16 июня в столице ожидается малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха составит +17º...+27º.
Северный ветер будет дуть со скоростью 3,6 - 5,5 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 746 мм ртутного столба.
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