26 августа во многих областях ожидаются грозы, шквалы и град.

В четверг, 26 августа, во многих областях Украины ухудшится погода.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах, граде и шквалах.

"26 августа днем в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Погода в Украине

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По данным синоптиков, в ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будут определять циклонические образования Manfred и Nick, которые обусловят неустойчивый характер погоды с дождями и локальными грозами. Как сообщается, температура будет существенно отличатся в разных уголках страны - на западе, севере, Винницкой и Черкасской - довольно прохладно, а на остальной территории еще сохранится жара..

Как сообщили в Укргидрометцентре в ближайшие двое суток в большинстве областей Украины кратковременные дожди с грозами; завтра в отдельных районах центральных, Одесской и Николаевской областей град и шквалы 15-20 м/сек.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 8-15°, днем 17-23°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-30°.

Автор: Екатерина Лиманская