Запад Украины в понедельник будет страдать от метелей и гололеда - синоптики
В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни в западных областях Украины.
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.
"25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.
В ГСЧС отмечают, что погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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