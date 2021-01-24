Запад Украины в понедельник будет страдать от метелей и гололеда - синоптики

10:54, 24 января 2021
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В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

На запад Украины налетят метели / Фото ua.depositphotos.com
На запад Украины налетят метели / Фото ua.depositphotos.com

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни в западных областях Украины.

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.

"25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

В ГСЧС отмечают, что погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Автор: Юлия Янкевич

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Теги: снегпогода
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