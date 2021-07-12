Из-за этого объявлен I уровень опасности.

Сегодня на Прикарпатье и Закарпатье вода в реках может подняться на метр, возможны селевые потоки и оползни.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"12 -13 июля на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. В горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская