Днем в столице столбики термометров не поднимутся выше -4°.

Во вторник, 11 января, в Киеве продолжится похолодание. Весь день в столице ожидается пасмурная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью и днем температура в столице будет на уровне -4°. Во второй половине дня возможен небольшой снег. А ближе к ночи столбики термометров поползут вниз, достигнут -6°...-9°.

Добавит холода северный ветер, скорость которого ожидается на уровне 2,9 - 3,1 м/с.

Атмосферное давление слегка пониженное, однако будет расти. Утром оно будет на уровне 753 миллиметра ртутного столба, а к вечеру поднимется до 757.

Погода в Украине 11 января

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, небольшой снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.

В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -6°, днем -4°.

В Тернополе 11 января ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -4°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+1°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -5°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -5°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-3°.

В Одессе 11 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, около 0°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем -1°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, небольшой снег.

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