Ветер в страну принес шторм "Аврора".

На Францию сегодня ночью обрушился шторм "Аврора", который принес с собой дожди и мощный ветер.

Об этом сообщат The Connexion.

Как сообщается, в Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч. В некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности, ожидается ветер со скоростью до 110 км/ч.

По данным издания, экстремальная погода привела к отключению электричества в 250000 домов. В Нормандии, Гранд-Эст и Иль-де-Франс остановлены поезда.

Местным жителям рекомендовали следить за сообщениями властей и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Напомним, на сегодня, 21 октября в Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение.

"Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.

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Автор: Екатерина Лиманская