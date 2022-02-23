В этом году март в Украине будет теплым, однако сухим.

В этом году март в Украине ожидается теплее нормы, но с небольшим количеством осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 1-6° тепла, что на 1-1,5° выше нормы", - сообщили синоптики.

По их прогнозу, месячное количество осадков в марте ожидается на уровне 21-37 миллиметров (в горных районах 35-69 мм), что меньше нормы.

Напомним, по прогнозу метеорологов, в этом году весна в Украину придет по плану, однако в марте все еще будут периоды холода. Настоящее весеннее тепло до +20° и даже выше ожидается лишь в конце апреля, а в мае будет привычная для этого месяца погода.

По данным метеоролога Вазиры Мартазиновой, март-2022 будет очень неустойчивым. Со второй половины месяца метеорологи прогнозируют резкие похолодания. В этом месяце ждать длительной теплой погоды украинцам не стоит.

Прогноз погоды на апрель

По прогнозу Вазиры Мартазиновой, в апреле вероятно резкое повышение температуры. Так, к концу месяца столбики термометров в отдельные дни будут достигать выше 20 градусов.

Прогноз погоды на май

В мае, по словам Мартазиновой, в Украине ожидается привычная для этого сезона погода. Однако метеоролог добавила, что первая половина месяца, вероятно, пройдет без осадков.

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