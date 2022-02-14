Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какие погодные сюрпризы ждут украинцев ближайшей весной.

Настоящая весенняя погода в Украине установится лишь в конце марта, в апреле будет тепло, но возможны заморозки, а в мае ожидается много дождей.

Такой прогноз на весну-2022 озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач.

Погода в марте

По прогнозу Владимира Деркача, в начале марта погода временами будет напоминать о зиме. Ночью возможны небольшие заморозки. Но уже середина первой декады (1-10 марта) достаточно потеплеет, хотя будет ветрено. К концу первой десятидневки установится окончательно весенняя погода. Народный синоптик сообщает о качелях от "минуса" ночью до "плюса" днем.

Вторая декада марта, продолжит эту тенденцию, также иногда ожидаются ночные "минусы". Что касается дневной температуры, то за это время ожидается 2-3 дня с "минусом". Осадки будут умеренные.

С 21 по 31 марта температура в Украине будет расти, а осадки будут не частые и не сильные.

Погода в апреле

Первая декада, 1-10 апреля, порадует настоящим весенним теплом с самого начала, говорит народный синоптик. Однако середина этого отрезка ожидается немного пасмурной, возможны небольшие осадки в течение 2-3 дней. Дальше снова, добавляет народный синоптик, распогодится, будет хорошая погода, хотя в отдельные дни ветрено.

Где-то в середине апреля снова вернется непогода, возможно снижение температуры. Деркач отмечает, что дожди пройдут ближе к концу второй декады. Кроме того, возможно снижение температуры до заморозков в ночное время в течение 1-2 дней.

С 21 по 30 вероятность осадков будет низкой. Температура днем ожидается комфортная, ночью возможно понижение температуры в отдельные дни.

Погода в мае

Начало мая, по прогнозу народного синоптика, будет достаточно влажным. Дожди будут заходить волнами с перерывом в 2-3 дня, иногда 1-2 дня, хотя осадки будут несильные. В промежутках между дождливыми днями будет достаточно комфортная погода, обещает Деркач.

По прогнозу народного синоптика, небольшое похолодание ожидается в конце первой декады - начале второй. Далее погода наладится на некоторое время, потеплеет, хотя иногда будут донимать осадки.

Последний десятидневный отрезок, 21-31 мая, еще не принесет настоящего летнего тепла, но будет достаточно комфортным. Народный синоптик отметил, что высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей декады.

Напомним, ранее климатолог предупредила украинцев о нетипичном наступлении весны.

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