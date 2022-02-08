Стало известно, когда в Украину придет тепло в +20°.

В этом году весна в Украину придет по плану, однако в марте все еще будут периоды холода. Настоящее весеннее тепло до +20° и даже выше ожидается лишь в конце апреля, а в мае будет привычная для этого месяца погода.

Такой прогноз на весну сделала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает "Телеграф".

Прогноз погоды на март

По данным метеоролога, март-2022 будет очень неустойчивым. Со второй половины месяца метеорологи прогнозируют резкие похолодания. В этом месяце ждать продолжительной теплой погоды украинцам не стоит.

Прогноз погоды на апрель

По прогнозу Вазиры Мартазиновой, в апреле вероятно резкое повышение температуры. Так, к концу месяца столбики термометров в отдельные дни будут достигать выше 20 градусов.

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Прогноз погоды на май

В мае, по словам Мартазиновой, в Украине ожидается привычная для этого сезона погода. Однако метеоролог добавила, что первая половина месяца, вероятно, пройдет без осадков.

Напомним, ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко предупредила украинцев о нетипичном наступлении весны.

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