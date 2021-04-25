Завтра из-за снегопадов в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильных заморозках на большинстве территорий Украины в ближайшие дни.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

«Ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в южных областях – заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

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Автор: Светлана Закелова