В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильных заморозках на большинстве территорий Украины в ближайшие дни.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
«Ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в южных областях – заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
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