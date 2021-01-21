Синоптик рассказала, надолго ли в Украину пришло потепление

Потепление в Украине продержится несколько дней, а к концу месяца вновь похолодает.

Потепление в Украине продержится несколько дней / фото УНИАН

В Украину пришло потепление, однако уже к концу месяца вновь будет наблюдаться понижение температуры.

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Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

По словам синоптика, ослабление морозов будет наблюдаться 21 и 22 января.

"По ночам ожидается 2−7 градусов мороза, днем термометры покажут 0−5 градусов тепла. 23 и 24 января по ночам ожидается небольшой минус, днем 2−8 градусов тепла. С 24 по 26 января возможны дожди с мокрым снегом", - рассказала синоптик.

Однако, по ее словам, уже в конце месяца будет наблюдаться снижение температуры до -7°.

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